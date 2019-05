Veröffentlicht am 1. Mai 2019 von wwa

OBERLAHR – Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss – Am Dienstagabend, 30. April, kam es in der Hauptstraße in Oberlahr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 41jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Flammersfeld unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er entfernte sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle, wurde jedoch im Rahmen der Fahndung angetroffen. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei