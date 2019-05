Veröffentlicht am 1. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Gewinne für Fotowettbewerb der Fachkräfte-Initiative „Echte Naturtalente“ übergeben – Mit einem Selfie am Elkenrother Weiher gewann Anna Schumacher aus Malberg den Fotowettbewerb der Wirtschaftsförderung zum Start der Fachkräfte-Initiative „Echte Naturtalente“ (www.echtenaturtalente.de). Der Hauptpreis war ein Hoverboard. Leon Jung gewann den zweiten Preis, ein Longboard. Er hatte sich im Januar zuhause in Neitersen vor dem selbstgebauten Iglo fotografiert.

Gutscheine für den Trampolinpark Köln und den Kletterpark in Bad Marienberggingen an Gewinnerinnen aus Herdorf und Weyerbusch. Alle Teilnehmer hatten Selfies zum Thema „Mein Lieblingsort in der Natur“ gepostet.

Die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen hatte das Gewinnspiel zum Start der Fachkräfte-Initiative „Echte Naturtalente“ in den Sozialen Medien ausgeschrieben. Während die Hauptgewinnerin Anna bei der Bundeswehr bereits ihre ersten Berufserfahrungen gesammelt hat, hat der 14jährige Leon noch Zeit mit der Berufswahl. Er könnte sich vorstellen, einmal Erzieher oder Schreiner zu werden. Erst kürzlich hat er ein Praktikum im Kindergarten in Neitersen absolviert.

„Mit der Initiative möchten wir die beruflichen Möglichkeiten der Region für Ausbildungsinteressierte transparenter machen. Dazu stellen wir Ausbildungsberufe und Arbeitgeber vor allem in den Sozialen Medien vor. Vielen Jugendlichen ist gar nicht bewusst, welche attraktiven Ausbildungsberufe und Unternehmen es vor Ort gibt“, sagt Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung.

Auf dem Portal www.echtenaturtalente.de berichten Azubis der Region über ihre täglichen Aufgaben und ihren persönlichen Weg in den Beruf. „Die Jugendlichen erfahren damit auf Augenhöhe Wissenswertes rund um den Ausbildungsberuf und bekommen Tipps zum Berufseinstieg“, ergänzt Projektleiterin Naomi Becker. Branchenübergreifende Unternehmensprofile mit Vorstellung der jeweiligen Ausbildungsmöglichkeiten und aktuelle Veranstaltungsangebote der Region runden das Angebot ab. Das Portal ist für interessierte Unternehmen und Betriebe aus der Region Westerwald-Sieg kostenfrei. Gerade kleinere Unternehmen und Handwerksbetriebe haben hier die Möglichkeit, sich auch ohne eigene Social-Media-Profile den Jugendlichen zu präsentieren. Ansprechpartnerin in der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen ist Naomi Becker, naomi.becker@kreis-ak.de, Tel. 02681-813908

Foto: Die Wirtschaftsförderung übergab die Preise zum Gewinnspiel der Fachkräfte-Initiative „Echte Naturtalente“. (v.l.): Naomi Becker, Projektleiterin Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, Leon Jung, Anna Schumacher und Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung