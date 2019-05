Veröffentlicht am 1. Mai 2019 von wwa

NEUWIED-BLOCK – Neuer Spielspaß auf dem Spielplatz Meerheck – Mitten auf dem Spielplatz Meerheck in Neuwieder Stadtteil Block steht seit kurzem das neue Prachtstück, das die Kinder schon in ihr Herz geschlossen haben: ein Multifunktionsspielgerät, auf und an dem die Kids nach Herzenslust klettern, hangeln und rutschen können. Das Besondere: Dieses gibt es nur einmal, da es extra für Neuwied so entworfen wurde. Die Anschaffung war notwendig, weil die Vorgänger, eine Bockrutsche und ein Zelthaus, mittlerweile veraltet waren.

Foto: Die Kinder und ihre Eltern, Ortsbeiratsmitglieder und Nico Siebke (Bauamt Stadt Neuwied) und Harald Schwer (Amt für Jugend und Soziales) freuen sich gemeinsam über das neue Multifunktionsspielgerät.