Veröffentlicht am 4. Mai 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausbildung zum Baby-/Kindersitter beim DRK – Ab dem 11. Mai bietet der DRK-Kreisverband Altenkirchen wieder eine Babysitter Ausbildung an. Der Kurs befähigt und stärkt Jugendliche ab 14 bis 16 Jahre, Babys und Kinder zu betreuen, sie zu füttern, zu wickeln und vieles, vieles mehr. Der Kurs beinhaltet unter anderem auch einen Kurs Erste-Hilfe am Kind. Die Ausbildung findet insgesamt an vier Wochenendtagen statt.

Das Rote Kreuz in Altenkirchen vermittelt Babysitter im ganzen Kreisgebiet, die Erfahrungen mitbringen. Jugendliche, die sich zum Babysitter ausbilden lassen möchten, sollten nicht unter 14 Jahren sein. Vermittlungsgesuche und Anmeldungen für den nächsten Kurs nimmt Birgit Schreiner Tel. 02681-800644, vormittags, Sachbearbeiterin im DRK-Kreisverband Altenkirchen, gerne entgegen oder per E-Mail: schreiner@kvaltenkirchen.drk.de.