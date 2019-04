Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall durch 18jährige Fahranfängerin – Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, 27. April, in Kirchen. Eine 18jährige hatte mit ihrem Pkw die Kirchstraße in Richtung Herkersdorf befahren. An der abknickenden Vorfahrtsstraße Lindenstraße / Hauptstraße beabsichtigte sie weiter geradeaus in Richtung Herkersdorf zu fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 80jährigen Mannes, der von der Lindenstraße kommend auf der bevorrechtigen Straße in Richtung Herkersdorf fuhr. Es kam zu Kollision im Eimündungsbereich und es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei