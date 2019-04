Familiencircus Ronelli gastiert in Güllesheim-Horhausen

Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

GÜLLESHEIM – Der Familiencircus Ronelli hat seinen Gastspielort von Fürthen nach Güllesheim-Horhausen verlegt. Das Unternehmen ist erst vor zwei Jahren von Fernando und Maike Trumpf, die beide über eine langjährige Erfahrung in diesem Metier verfügen, neu gegründet worden. Dazu gehören die Kinder Melina und Skyla sowie die Zwillinge Nevio und Neyphan. Unterstützt werden die Trumpfs von den Angestellten Kevin und Rene sowie oftmals von dem Wissener Circusfreund Ferdinand Klaas, der die Familie schon lange kennt.

Seitdem Fernando Trumpf den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat, kann der Circus Ronelli auf eine ganze Reihe von erfolgreichen Vorstellungen in kleineren Orten im Einzugsgebiet des Westerwalds zurückblicken. Gespielt wird in einem 16 Meter durchmessenden Zweimastzelt, das man vor Jahresfrist neu angeschafft hat. Es trägt, genau wie das Vor- und Tierzelt die Hausfarben rot-weiß-gold. Seit einigen Wochen gehören drei Hüpfburgen zum Circus, was seine Attraktivität für Kinder noch deutlich steigern dürfte.

Vom 2. bis zum 12. Mai gastiert man nun erstmals in Güllesheim-Horhausen, Jahnstraße. Auch hier versprechen die Trumpfs gute Unterhaltung für alle Generationen. Waghalsige Handstandakrobatik, Stirn- und Kopfbalance, Reifenwerfen, Hula-Hoop und ein rollerfahrender Pudel sind nur einige Beispiele. An Elsa und Olaf erfreuen sich vor allem die jüngeren Gäste.

Neben dem geräumigen Hauptzelt steht ein kleiner Streichelzoo zur Verfügung. In der Restauration gibt es Popcorn und andere Süßigkeiten sowie Getränke aller Art. Die Vorstellungen beginnen täglich um 16:00 Uhr, sonntags jedoch schon um 14:00 Uhr. Der Montag, Dienstag und Mittwoch sind spielfrei. Der Donnerstag ist Familientag; Erwachsene zahlen dann Kinderpreise und am Sonntag können die Kinder aktiv an den Vorstellungen in der Manege teilnehmen. Infotelefon und Kartenreservierungen unter: 0151 14902067