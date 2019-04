Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

KIRCHEN – Trunkenheitsfahrt in Kirchen – Ein 29jähriger Autofahrer wurde in der Nacht zum Dienstag, 30. April, in der Lindenstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrzeugführer stand merklich unter Alkoholeinwirkung, so dass eine forensische Atemalkoholanalyse durchgeführt wurde. Die Messung ergab einen relevanten Wert von über 0,5 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann muss mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Quelle: Polizei