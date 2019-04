Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

A K T U E L L – NEUWIED – Brand eines Autohauses in Neuwied – Aktuell brennt ein Gebäude eines Autohauses in der Engerser Landstraße in Neuwied. Zurzeit befindet sich ein Großaufgebot der Feuerwehr und Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort. Quelle: Polizei