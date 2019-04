Veröffentlicht am 29. April 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Verkehrsunfall in Birken-Honigsessen – Am Freitagnachmittag, 26. April, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 21jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa den Birkenweg aus Richtung Parkplatz Altenheim kommend und bog in einem engen Bogen nach links auf die Tannenstr. In Richtung Hauptstr. ein. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 37jährigen Fahrzeugführers eines VW Caravelle, der die Tannenstr. aus Richtung Hauptstr. kommend befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei circa 10.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei