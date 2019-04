Veröffentlicht am 29. April 2019 von wwa

SANKT AUGUSTIN – Ausstellung Kunst & Gourmäh! im Haus der Nachbarschaft in der Udetstraße 10 in 53757 Sankt Augustin – Zur 13. Ausstellung Kunst & Gourmäh! laden am 04. und 05. Mai 2018 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ins Haus der Nachbarschaft ein. Neben Beton- und Filzkunst, feiner Buchbindekunst, kreativem Schmuckdesign, Kunst aus Papier, Stoff, Ton, Glas, handgefertigten Möbeln und vielem mehr, wird die Ausstellung durch Weine aus Südfrankreich und der Pfalz von weiteren Spezialitäten abgerundet. Auch dabei ist ein Edelsteinschleifer aus Idar-Oberstein, die Schriftstellerin Doree Valerie liest aus ihrem Buch. Im Rahmen eines Sektempfangs wird die Ausstellung am Samstag um 15:00 Uhr durch Herrn Bürgermeister Klaus Schumacher eröffnet, hierzu laden wir herzlich ein. Bei freiem Eintritt geöffnet samstags von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, sonntags von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr. www.kunstundgourmäh.de