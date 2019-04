Veröffentlicht am 29. April 2019 von wwa

HORHAUSEN – Westerwald Bank unterstützt Westerwälder Blumenmarkt in Horhausen – Marcel Keilhauer, Leiter der Geschäftsstelle der Westerwald Bank in Horhausen, übergab jetzt einen Scheck über den stolzen Betrag von 1.000 Euro der Ortsgemeinde Horhausen, vertreten durch Ortsbürgermeister Thomas Schmidt und den Ersten Beigeordneten Jörg Czubak für den Blumenmarkt am Samstag, 12. Mai.

„Der Blumenmarkt in Horhausen zählt heute zu den größten und bedeutendsten Veranstaltungen in der Verbandsgemeinde Flammersfeld. Er ist das Aushängeschild für unser lebendiges Kirchspiel Horhausen“, erklärte Ortsbürgermeister Thomas Schmidt. Der „Vater“ des Horhausener Blumenmarktes, Gärtnermeister Willi Dent (verstorben 2011), hatte die Bank bereits vor 38 Jahren (damals noch Raiffeisenbank) für die finanzielle Unterstützung gewinnen können. Seit dieser Zeit unterstützt die Bank den beliebten Markt. Foto: OG Horhausen

Foto: (v.l.): Westerwald Bank Geschäftsstellenleiter Marcel Keilhauer, Beigeordneter Jörg Czubak und Ortsbürgermeister Thomas Schmidt.