29. April 2019

HAMM – Fahrzeug stand in Hamm im Vollbrand – Am Montagmorgen, 29. April, wurde die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg um 08:40 Uhr alarmiert. Der Leitstelle in Montabaur war über Notruf ein PKW Brand Auf´m Rottland in Hamm gemeldet worden. Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort ankamen, stand das Fahrzeug schon lichterloh in Flammen. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten ausgestattet ging sofort mit einem Strahlrohr gegen die Flammen vor. Den Totalschaden am Fahrzeug konnte die Wehr nicht mehr verhindern. Die Ausbreitung des Brandes auf eine in der Nähe gelegene Baumgruppe aber erfolgreich verhindern. Mit einer Mittelschaumpistole wurden letzte Glutnester nach dem Öffnen der Motorhaube abgedeckt. Abschließend kontrollierte man mit der Wärmebildkamera, ob alle Brandstellen gelöscht wurden. Die Feuerwehr Hamm war mit drei Fahrzeugen und zehn Personen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst des DRK und eine Streifenwagenbesatzung der Polizei. Die Thalhauser Straße musste während der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Personen wurde bei dem Brand nicht verletzt. (am) Fotos: Alexander Müller