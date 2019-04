Veröffentlicht am 27. April 2019 von wwa

NIEDERHÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – Am späten Samstagnachmittag, 27. April, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 62 zwischen Niederhövels und der Abzweigung nach Katzwinkel. Ein Kleinwagen war von einem Firmengelände auf die Bundesstraße aufgefahren und hatte dabei den aus Richtung Betzdorf kommenden BMW frontal erwischt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden an der Vorderseite.

Die Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren auch der Löschzug Katzwinkel mit 23 Kräften und die Polizei. Die Feuerwehr konnte sich auf das Absichern der Unfallstelle und das Binden der ausgelaufenen Betriebsstoffe beschränken. Der laufende Verkehr wurde derweil auf der Fahrradspur beziehungsweise über einen größeren Parkplatz an der Unfallstelle vorbei geleitet. Später entfernte die Straßenmeisterei die restlichen Benzin- und Ölspuren. (WWA)