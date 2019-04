Veröffentlicht am 27. April 2019 von wwa

NEUWIED – Betrunkener Autofahrer flüchtet von der Unfallstelle – Der 64jährige Fahrer eines VW Golf beschädigte am Freitagnachmittag, 26. April, beim Ausparken auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Industriegebiet Neuwied ein geparktes Fahrzeug und verursachte an diesem einen Sachschaden, so die Polizei, von circa 2.500 Euro. Danach fuhr er weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalls merkten sich das Kennzeichen und informierten die Polizei. Der Unfallflüchtige und das Fahrzeug wurden im Laufe des Nachmittages von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm Blutproben entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Quelle: Polizei