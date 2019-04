MAINZ – Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten haben weiterhin oberste Priorität

Veröffentlicht am 26. April 2019 von wwa

MAINZ – „Workers‘ Memorial Day“ – Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten haben weiterhin oberste Priorität – „Die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein hohes Gut. Deshalb muss der Arbeitsschutz weiterhin einen hohen Stellenwert haben“, betonte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Vorfeld des Welttags für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, des internationalen Workers‘ Memorial Day, der jedes Jahr am 28. April begangen wird.

„Wir müssen neben den klassischen Gefahren, die von der Arbeit ausgehen können, auch neue Erscheinungsformen und gesellschaftliche Entwicklungen berücksichtigen“, so die Ministerin. Dies seien beispielsweise die zunehmenden Ausfälle durch die Folgen von psychischen Fehlbelastungen. Mittlerweile ist dies die häufigste Ursache von Frühverrentungen. „In einer Arbeitswelt, die zunehmend dynamischer und vernetzter wird, in der die Arbeitsprozesse sich immer weiter verdichten, dürfen wir bei allem Fortschritt nicht die Menschen in den Betrieben vergessen“, sagte Bätzing-Lichtenthäler.

Der Zugang zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nach wie vor schwierig. Deshalb fördert das Land Rheinland-Pfalz verstärkt die Entwicklung und Erprobung bedarfsorientierter Modellansätze und Konzepte, insbesondere für diese Betriebsgrößen. „Wichtig ist uns dabei, dass sich die Konzepte möglichst eng an der Praxis orientieren und als Orientierungshilfe von möglichst vielen gerade kleinen und kleinsten Betrieben genutzt werden“, erklärte die Ministerin. „Zudem sind wir dabei, einen Informations- und Wissenstransfer BGM im Land aufzubauen und Synergien zu schaffen, die regionale Netzwerkpartner zu Themen des BGM informieren.“

Zum anderen häuften sich Fälle von Gewalt gegenüber Beschäftigten, die sich nicht nur in körperlicher Gewalt äußerten, sondern mittlerweile sehr vielschichtig auftreten. „Niemand soll bei der Ausübung seiner Arbeit um seine körperliche und geistige Gesundheit fürchten müssen. Gewalt gegen Beschäftigte ist ein absolutes No-Go!“, so die Arbeitsministerin. „Aus diesem Grund setze ich mich seit längerer Zeit schon im engen Kontakt mit den Gewerkschaften und weiteren Partnern dafür ein, Gewalt am Arbeitsplatz entschieden entgegen zu treten und die öffentliche Aufmerksamkeit hierfür zu erhöhen.“

Über den Workers‘ Memorial Day: Seit dem Jahre 1984 wird am 28. April der internationale Workers‘ Memorial Day begangen. An diesem Tag soll den weltweit immer noch mehr als zwei Millionen Menschen gedacht werden, welche jährlich durch Arbeitsunfälle oder in Folge von gesundheitsschädlichen Arbeitsbedingungen ums Leben kommen. In Deutschland wird dieser Gedenktag durch zahlreiche Aktionen der Gewerkschaften, durch staatliche sowie betriebliche Arbeitsschutzorganisationen als Welttag für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit begangen.