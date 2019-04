Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

OBERBIEBER – Tafeln im Freien am 18. Mai – Der SPD Ortsverein Oberbieber lädt herzlich am 18. Mai zu Tafeln im Freien am Bürgerhaus Oberbieber ein. Die regionalen Winzer Emmerich und Selt bieten ihre Weine an und es gibt Leckeres vom Grill. Salat, Käse o. ä. darf gerne selbst mitgebracht werden. Bei schlechtem Wetter wird ins Bürgerhaus ausgewichen.

Beginn der Veranstaltung ist ab 14:00 Uhr. Für Kurzentschlossene werden noch freie Plätze verfügbar sein, aber garantierte Tischreservierungen werden entgegengenommen unter spd-oberbieber@gmx.de.