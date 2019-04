Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

NEUWIED – GenussWerkstatt widmet sich bunter Frühlingsküche – Leckere Gerichte werden im Stadtteilbüro am 14. Mai zubereitet – Bereits im Frühling wächst im Garten Schmackhaftes heran. Die bunte Vielfalt der Natur bereichert unseren Speiseplan. Wie man einen geschmackvollen und ausgewogenen Frühlingsbrunch pfiffig zubereitet, zeigt am Dienstag, 14. Mai, 18 Uhr, die AOK-Ernährungsfachkraft und Diplom-Oecotrophologin Rita Inzenhofer in der GenussWerkstatt. Die Teilnehmer stellen aus saisonalen, nährstoffreichen Zutaten wie Sauerampfer, Rhabarber, Erdbeeren und Spargel raffinierte Gerichte her. Suppen, Aufstriche, Salate, Quiches und Desserts aus heimischem „Superfood“ stehen auf dem Speiseplan.

Probieren ist in den Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs, Rheintalweg 14, 56564 Neuwied, natürlich inklusive. Sollte etwas übrig bleiben, kann dies gern mit nach Hause genommen werden. Dafür sollten kleine Aufbewahrungsgefäße mitgebracht werden.

Die GenussWerkstatt ist eine Kooperationsveranstaltung des Quartiermanagement der südöstlichen Innenstadt mit der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Gesundheitsförderung der Kreisverwaltung Neuwied. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird aber um Anmeldung bis zum 10. Mai im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied, unter E-Mail stadtteilbuero@neuwied.de oder Telefon 02631 863 070 gebeten.

Aufgrund einer Baumaßnahme ist der Rheintalweg derzeit nicht durchgängig befahrbar. Parkplätze stehen aber unter der Rheinbrücke in ausreichender Zahl zur Verfügung. Von dort ist der Stadtteiltreff zu Fuß und barrierefrei gut zu erreichen.