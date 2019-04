Veröffentlicht am 27. April 2019 von wwa

NIEDERBIEBER – Niederbieber besitzt viele historische Kleinode – Führung der Tourist-Info führt abseits bekannter Wege – Niederbieber ist ein Neuwieder Stadtteil mit einer Vielzahl beeindruckender Gebäude und Areale, die auf die bedeutsame Historie des Ortes verweisen. In ihrem neuen Angebot „Historische Kleinode in Niederbieber“ nimmt die Neuwieder Tourist-Info Interessierte mit auf eine Tour abseits bekannter Wege, um einige der bedeutendsten Stätten aufzusuchen. Termin ist Sonntag, 12. Mai.

So führt die Route vorbei an einer eiszeitlichen Ausgrabungsstätte, die auf eine Besiedlung etwa 3000 v. Chr. schließen lässt. In der Römerzeit stand im heutigen Niederbieber ein um 190 n. Chr. errichtetes Kastell, das auf etwas mehr als 5,2 Hektar Platz für zwei berittene Truppeneinheiten bot. Obwohl das Areal später überbaut wurde, sind heute noch die Grundmauern eines großen Bades sichtbar, sie verschaffen einen Eindruck der einst imposanten Anlage. Der jüdische Friedhof auf dem „Weißen Berg“ wurde im 17. Jahrhundert angelegt und in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 weitgehend zerstört. Das seit 1985 unter Denkmalschutz stehende Friedhofsgelände wird heute von der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz verwaltet. Zehn Mühlwerke bildeten die Keimzelle für die industrielle Entwicklung Niederbiebers. Sichtbarstes Zeichen ist der Rasselstein. Auch seiner Werkskolonie statten die Teilnehmer einen Besuch ab, bevor die Tour am „Backes“ endet. Im Fachwerkobergeschoss des 1736 errichteten Gebäudes mit seinem kleinen Glockentürmchen tagte einst der Gemeinderat, im steinernen Unterbau backte die Gemeinde bis 1908 ihr Brot. Heute unterhält der Verein Niederbieberer Bürger dort ein interessantes Heimatmuseum.

Treffpunkt für die rund zweistündige Tour, für die man sich anmelden muss, ist um 14.30 Uhr die Kirmeswiese an der Aubachstraße in Niederbieber. Die Kosten betragen 6 Euro pro Person, 6- bis 14-Jährige zahlen 3 Euro.

Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail: tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen steht im Internet unter https://www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html

Foto: Der „Backes“ ist ein markantes Gebäude in Niederbieber.