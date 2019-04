Veröffentlicht am 30. April 2019 von wwa

HEIMBACH-WEIS – 100 Jahre SPD Heimbach-Weis – Sozialdemokraten laden zum Jubiläum ein – Der SPD Ortsverein Heimbach-Weis feiert dieses Jahr sein 100jähriges Bestehen. Die Heimbach-Weiser Genossinnen und Genossen laden alle Mitglieder und Interessierten am Sonntag, den 12. Mai, ab 11 Uhr, in die AWO Tagesstätte Heimbach-Weis (Am Weiser Bach 3a, 56566 Neuwied) recht herzlich ein.

Anlässlich des 100jährigen Bestehens des Ortsvereins soll im Rahmen eines politischen Sommerfestes bei Kaffee und Kuchen ein schöner Nachmittag mit allen Gästen verbracht werden, bei welchem unter anderem die jahrelangen parteitreuen Mitglieder geehrt werden. Der Ortsvorsteher-Kandidat sowie die Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsbeirat, Stadtrat und Kreistag stehen zum politischen Meinungsaustausch bereit und freuen sich auf interessante Gespräche. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt und alle Mütter erhalten an diesem Tag ein Stück Kuchen sowie eine Tasse Kaffee gratis.