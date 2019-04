Veröffentlicht am 26. April 2019 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall an der Einmündung B 414 / K 21 – Eine Person schwer verletzt – Am Donnerstagnachmittag, 25. April, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich der B 414 und der K 21 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und zwei leicht verletzt wurden.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der 56jährige Fahrer eines Chrysler die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Altenkirchen. Der 27jährige Fahrer eines Audi A 3 befuhr die K 21 aus Richtung Marienstatt kommend in Richtung der Einmündung und wollte in Richtung Hachenburg abbiegen. Der 27jährige missachtete die Vorfahrt des 56jährigen, worauf es zur Kollision kam. Ein Mitinsasse im Chrysler verletzte sich schwer und musste nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Aussage des 27jährigen war an dem Chrysler der rechte Fahrtrichtungsanzeiger eingeschaltet. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Quelle: Polizei