Veröffentlicht am 26. April 2019 von wwa

HEILIGENROTH – A3 – Verkehrsunfall – Personenwagen rast Lastwagen – Eine Person schwer verletzt – Am Freitagmorgen, 26. April, kurz nach Mitternacht, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Bereich der Tank- und Rastanlage Montabaur an der Autobahn 3 in Richtung Köln. Ein 45jähriger Autofahrer aus dem Westerwald war aus bislang ungeklärter Ursache ungebremst auf einen Lkw aufgefahren. Der 25jährige Lkw-Fahrer war zuvor an der Ausfahrt Montabaur von der Autobahn abgefahren und befand sich, nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei, mit sehr geringer Geschwindigkeit auf dem parallel zur Autobahn verlaufenden Fahrstreifen der Anschlussstelle Montabaur. In Höhe der Tankstelle kam es zur Kollision. Der Pkw geriet dabei derart unter den Anhänger des Lkw, dass der Fahrer eingeklemmt und durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Er wurde durch einen Notarzt versorgt und ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz gebracht. Quelle: Polizei