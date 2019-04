Veröffentlicht am 26. April 2019 von wwa

NISTERBRÜCK – Gebäudebrand in Nisterbrück – Arbeitsreicher Donnerstag für die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Hamm/Sieg. Gleich zweimal mussten sie am Donnerstag, 25. April, zu Brandeinsätzen ausrücken.

Nachdem der erste Brand am Raiffeisen-Aussichtsturm in Beul nachmittags gelöscht war, wurde die Wehr am Abend gegen 23:23 Uhr zum zweiten Einsatz an diesem Tag alarmiert. Ein Gebäudebrand ohne Menschenrettung in Nisterbrück wurde von der Leitstelle in Montabaur gemeldet. Die Feuerwehrleute rückten mit drei Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Brand auf der Terrasse festgestellt. Der Angriffstrupp löschte die Flammen unter Atemschutz ab und verhinderte somit ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hamm/Sieg der Regelrettungsdienst mit einem Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei. (cte) Fotos: MDE/Feuerwehr Hamm/Sieg