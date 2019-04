Veröffentlicht am 25. April 2019 von wwa

FÜRTHEN – Circus Ronelli gastiert in Fürthen – Nachdem der Circus Ronelli bereits im Vorjahr erfolgreich in Fürthen gastiert hat, bittet er nun erneut zu mehreren Vorstellungen auf das Sportplatzgelände. Die Familie Trumpf präsentiert wie gewohnt gekonnte Akrobatik. Vater Fernando jongliert mit verschiedenen Requisiten, die Geschwister Melina und Skaila überzeugen mit anspruchsvoller Bodenakrobatik. Mit dazu gehören natürlich auch die Kinderlieblinge Elsa und Olaf. Der rollerfahrende Pudel Lacky hat die Zuschauer ohnehin auf seiner Seite. Darüber hinaus haben sich die Trumpfs eine ganze Menge neue Attraktionen einfallen lassen. Eine davon besteht in drei Hüpfburgen, auf denen sich die kleinen Circusfreunde austoben können. Die Vorstellungen finden vom 26. bis zum 28. April statt. Am Freitag und Samstag beginnt man um 16:00 Uhr, wobei der Freitag als Familientag ausgewiesen ist. Alle Erwachsenen zahlen dann Kinderpreise. Am Sonntag geht es schon um 14:00 Uhr los. Dann ist nämlich Kindermitmachtag in Fürthen.