Veröffentlicht am 25. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule startet Gitarrenkurs für Fortgeschrittene „Da ist Musik drin“ – Im Kurs, der am Mittwoch, 8. Mai beginnt, steht das Thema „Songbegleitung auf der Gitarre für Fortgeschrittene“ im Mittelpunkt. Für interessierte Gitarristen, die bereits Vorkenntnisse besitzen, werden im Aufbaukurs die vorhandenen Fähigkeiten zielstrebig ausgebaut und verfeinert. Kursleiter Stefan Henn vermittelt professionelle Spieltechniken und neue Akkorde. Er gibt frische Impulse für die Gitarrenbegleitung und eröffnet den Teilnehmenden neue musikalische Welten. Sechzehntel- und Achtelrhythmen, gängige Leersaitenakkorde und der Umgang mit dem Kapo sowie Dämpftechnik stehen auf dem Programm. Quer- und Wiedereinsteiger sind im Kurs herzlich willkommen. Dieser umfasst insgesamt zehn Termine, immer mittwochs in der Zeit von 18:45 bis 20:15 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 100 Euro p. P. bei acht Teilnehmenden. Interessierte können sich bei der Kreisvolkshochschule telefonisch unter 0 26 81 81- 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de informieren und anmelden.