ALTENKIRCHEN – Kompaktkurs „Excel – Listenauswertung und Pivot-Tabellen“ bei der Kreisvolkshochschule – Am Mittwoch, 8. und am 15. Mai, jeweils in der Zeit von 17:30 bis 20:45 Uhr, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den zweiteiligen Kompaktkurs „Excel – Listenauswertung und Pivot-Tabellen“ an.

Der Kurs wendet sich an Interessierte, die in der Tabellenkalkulation bereits zu Hause sind und sich zusätzlich noch die Funktionen zum Auswerten (Teilergebnisse, Filtern) und Neustrukturieren (Pivot-Tabelle) bestehender Datentabellen zu nutzen machen möchten. Inhalte des Kurses sind beispielsweise das Filtern von Daten (Autofilter) und Sortieren, der Einsatz von Gültigkeitsregeln, das Auswerten von Listen durch Teilergebnisse oder die Grundlagen der Erstellung von Pivot-Tabellen sowie das Visualisieren mit Pivot-Diagrammen. Der Kurs findet unter der Leitung von Jörg Orthen statt und kostet 40 Euro. Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter

Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.