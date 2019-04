Veröffentlicht am 24. April 2019 von wwa

OBERBIEBER – Am 1. Mai wieder idyllische Rast im Aubachtal – Am Mittwoch, 1. Mai lädt der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) wieder zum Wanderausschank in und um die Eintracht-Hütte am Stausee im idyllischen Aubachtal ein. Die Veranstaltung beginnt um 10:00 Uhr. Bis gegen 18:00 Uhr sind Wanderer, Familien und Interessierte herzlich zum gemütlichen Verweilen willkommen.

Der Getränkeausschank und ein Kuchenbüfett stehen bereit. „In der unvergleichlichen Atmosphäre der vom Frühling erweckten Natur kann die Maiwanderung abgeschlossen oder durch Rast unterbrochen werden, aber auch als Ziel zum längeren Verweilen eignet sich das Gelände um die Hütte für alle, die einfach einen schönen Tag verbringen möchten“, so der HVO in seiner Einladung.