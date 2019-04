Veröffentlicht am 24. April 2019 von wwa

BAD HONNEF – Unbekannter attackierte Rheinsteig-Wanderin – Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Ostersonntag, 21. April, gegen 13:30 Uhr eine 32jährige Rheinsteig-Wanderin sexuell bedrängt und attackiert haben soll.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei ging die Wanderin von Bad Honnef kommend auf dem Rheinsteig in Richtung Drachenfels, als ihr auf dem ersten steilen Teilstück des Weges ein Jogger begegnete. Der Unbekannte soll die junge Frau zunächst angesprochen, dann aber unvermittelt bedrängt und begrapscht haben. Außerdem entblößte er sich. Der Frau gelang es, den Unbekannten wegzustoßen und davonzulaufen. Von einem Wanderparkplatz aus alarmierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos.

Der Tatverdächtige wird wie folgend beschrieben: Etwa 25 Jahre alt – ca. 1,70 m groß – schmale Statur – eckig-markantes Gesicht – kurze, glatte, dunkle Haare – leichter Oberlippenflaum – dunkle Hautfarbe – bekleidet mit grauer, kurzer Laufhose und engem, grauem Laufshirt – sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent.

Nach einer Spurensicherung und weiteren Sofortmaßnahmen haben Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats 12 die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie fragen: Wer hat am Ostersonntag im Siebengebirge einen Mann gesehen, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben? Hinweise an 0228/15-0. Quelle: Polizei