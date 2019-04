Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Französische Austauschschüler aus Tarbes zu Gast in Altenkirchen – Am 19. April 2019 reisten 13 Jugendliche aus der südfranzösischen Partnerstadt Tarbes nach Altenkirchen. Begleitet werden die Schüler, wie bereits im Jahr zuvor, von den Betreuerinnen Sylvie Cuyaubère und Cécile Alvernhe.

Bürgermeister Fred Jüngerich begrüßte die jungen Leute sowie deren Gastgeberfamilien im großen Sitzungssaal des Altenkirchener Rathauses. Ebenso hieß er Christina Pusch, Lehrerin an der August-Sander-Schule, und Thomas Kirschner, Lehrer am Westerwald-Gymnasium, herzlich willkommen. Beide Lehrkräfte werden im Juni/Juli die deutschen Austauschschüler auf ihrer Reise nach Tarbes begleiten.

„Ich wünsche Euch zwei spannende Wochen mit vielen positiven Erfahrungen und Eindrücken und hoffe, dass aus diesem Besuch nachhaltige Freundschaften entstehen“, so Jüngerich.

Auf dem Programm steht eine Fahrt nach Koblenz mit Gondelfahrt zur Festung „Ehrenbreitstein“ und Besuch der Innenstadt. Weiter ist ein Besuch in der Grube „Bindweide“ in Steinebach bei Betzdorf mit anschließendem Aufstieg auf den nahegelegenen „Barbaraturm“ geplant. Natürlich darf auch der fast schon traditionelle Ausflug ins Phantasialand nicht fehlen. Am 3. Mai werden die Schüler wieder die Heimreise antreten.