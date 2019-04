Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

NEUWIED – Infotag zur Kindertagespflege am Donnerstag, 9. Mai – Das Jugendamt der Stadt Neuwied beteiligt sich am Donnerstag, 9. Mai, an der deutschlandweiten Aktionswoche „Gut betreut in Kindertagespflege“. Von 14:30 bis 18:00 Uhr beantworten Tagesmütter und Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Interessierten alle Fragen zur Kindertagespflege. Die Infos aus erster Hand gibt es im Foyer der VHS, Heddesdorfer Straße 33, Neuwied. Für Kinder wird eine Spielecke eingerichtet.