Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

KOBLENZ – Frau in der Koblenzer Altstadt zusammengeschlagen – Am Freitagmorgen, den 19. April, gegen 03:30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Koblenz 1 eine tätliche Auseinandersetzung An der Liebfrauenkirche Ecke Gemüsegasse gemeldet. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 23jährige Frau nach dem Verlassen einer Koblenzer Altstadtkneipe zunächst demütigend auf ihr äußeres Erscheinungsbild angesprochen wurde, anschließend zu Boden geworfen und am Boden liegend mit Tritten traktiert wurde. Hierbei erlitt sie mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich, so dass sie durch den hinzugezogenen Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht werden musste. Zu den beiden Täterinnen, die sich im Anschluss in der Anonymität einer größeren Personengruppe vom Ort des Geschehens unbekannt entfernten, liegt folgende Beschreibung vor:

– Ca. 165-170 cm groß

– Ca. 25-30 Jahre alt

– Braune/schwarze schulterlange Haare

– Südländisches Aussehen

– Dunkel gekleidet

Die Polizei Koblenz bittet um entsprechende Hinweise. Telefon: 0261-1030. Quelle: Polizei