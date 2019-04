Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – #MissionInkusion – Die Zukunft beginnt mit dir – Am Freitag und Sonntag, 3. und 5. Mai heißt es: #MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir in Altenkirchen. – Immer um den 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, laden Verbände und Organisationen der Behindertenhilfe und -selbsthilfe zu zahlreichen Aktionen ein. Das Motto in diesem Jahr lautet „#MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir“. Ziel ist es, Menschen zu motivieren, sich für mehr Vielfalt und ein besseres Miteinander einzusetzen. „Mission Inklusion“ ist ein Aufruf, die inklusive Gestaltung unserer Lebenswelt aktiv in die Hand zu nehmen.

#Mission Inklusion – Lesung für Alle!

Um für das Thema Inklusion zu sensibilisieren, lädt das Mehrgenerationenhaus Mittendrin in Altenkirchen in Kooperation mit der Ergänzenden Unabhängigen Teilhabeberatung Altenkirchen, der Evangelischen öffentlichen Bücherei Altenkirchen und mit Unterstützung der Aktion Mensch am Freitag, 03. Mai 2019 von 15:30 bis 17:00 Uhr zu einer inklusiven Lesung ein. Das Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung. Die Leichte und/oder Einfache Sprache eignet sich sowohl für

Menschen mit Lernschwierigkeiten oder sogenannten geistigen Behinderungen als auch für Menschen mit funktionalem Analphabetismus oder generell Schwierigkeiten beim Umgang mit dem geschriebenen Wort. Ebenso schließt es Menschen mit psychischen Behinderungen (z.B. Konzentrationsprobleme aufgrund schwerer Depressionen) oder Menschen mit beginnender Demenz ein. Außerdem Menschen, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben.

Bei dieser Lesung werden die Bilder und Texte auf einer Leinwand präsentiert, sodass die Zuhörer nicht nur den Inhalt hören, sondern auch mitlesen können. Jeder Teilnehmer kann Fragen stellen und im Anschluss sein Lieblingsbuch / Hörspiel etc. kurz vorstellen. Die Bücherei wird an diesem Tag einen Büchertisch zur Verfügung stellen.

„Mit unserer diesjährigen Aktion wollen wir zeigen, dass Inklusion Spaß macht und ein Gewinn für alle ist“, sagt Angela Hartmann, EUTB-Beraterin. „Deshalb laden wir dazu ein, Inklusion gemeinsam zu leben und zu verbessern.“

#Mission Inklusion – Inklusionscafé am Stadtfest!

Am Sonntag, 05. Mai 2019 feiert ganz Altenkirchen ihr Stadtfest. Menschen mit und ohne Behinderung feiern gemeinsam im Inklusionscafé im Mehrgenerationenhaus Mittendrin. In der Zeit von 11:00 bis 18:00 Uhr darf jeder zum Kaffee und Waffeln gerne vorbeikommen. Die inklusive Lesung und das Inklusionscafé finden im Mehrgenerationenhaus Mittendrin, Wilhelmstraße 10, 57610 Altenkirchen statt.