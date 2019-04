Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

NEITERSEN – Jahreshauptversammlung des Frauenchores Neitersen – Im kleinen Saal der Wiedhalle in Neitersen fand die Jahreshauptversammlung des Wiedbachtaler Frauenchores statt. Nachdem die Anwesenden durch die erste Vorsitzende, Christiane Oettgen, begrüßt wurden, gedachte man der im Jahr 2018 verstorbenen Vereinsmitglieder.

Im Rückblick aus das vergangene Jahr hob Oettgen vor allem die Chorreise nach Freiburg im August und das kurzfristig anberaumte Konzert in der Wiedscala hervor. Am dritten Advent in diesem Jahr plant der Frauenchor ein Weihnachtskonzert in der Wiedhalle. Dies soll im Rahmen eines kleinen Weihnachtsmarktes stattfinden. Hierzu gab es schon einige Ideen, die noch in die Tat umgesetzt werden müssen. Nach der Verlesung des Protokolls der letztjährigen Jahreshauptversammlung ließ die erste Schriftführerin, Kerstin Oettgen, nochmals die Ereignisse aus 2018 im Jahresbericht Revue passierten. Dies in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise, die die Zuhörerinnen und Zuhörer manches Mal zum Schmunzeln brachte. Es folgte der Kassenbericht der Chorkassen, die von den Kassenprüferinnen für sehr korrekt und ordentlich geführt erklärt wurden. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig stattgegeben.

Unter der Wahlleitung von Andreas Haas wurden anschließend die Ergänzungswahlen zum Vorstand durchgeführt. Die erste Vorsitzende, Christiane Oettgen, die erste Kassiererin, Christa Weller und die zweiten Notenwartin, Renate Wachow, wurden einstimmig in ihren bisher ausgeübten Ämtern bestätigt. Andreas Haas nutze die Gelegenheit und informierte über die Veränderungen im Männerchor bezüglich der neuen Chorleitung durch Harald Gerhards, dankte dem Frauenchor für die bisher gute Zusammenarbeit und wünschte den Sängerinnen alles Gute und viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben.

Als auch die Kassenprüferinnen für das nächste Jahr gewählt waren richtete Ortsbürgermeister Horst Klein das Wort an die Versammlung. Auch er dankte den Sängerinnen für die in 2018 auf kultureller Ebene geleistete Arbeit und wünschte dem Chor weiterhin viel Erfolg für die Zukunft. Er betonte nochmals wie wichtig der Frauenchor, wie auch alle anderen ortsansässigen Vereine, für ein reges Dorfleben ist und sicherte auch weiterhin die Unterstützung der Ortsgemeinde zu. Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss die Vorsitzende die Jahreshauptversammlung 2019 und man stärkte sich noch mit einem kleinen Imbiss. (keo) – Foto: Team wwa