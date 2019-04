Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

BETZDORF – Osterstadionfest war ein voller Erfolg – Feuertaufe bestanden. Das diesjährige Stadionfest wurde diesmal von der Jugendabteilung der SG 06 organisiert und durchgeführt. Die Besucher des Festes waren sich schließlich einig: Das war eine gelungene Aktion die perfekt organisiert war.

Ehrengast bei der Veranstaltung: Die Sonne. Bei herrlichstem Wetter hatte man diesmal auf ein Zelt verzichtet und konnte unter großen Sonnenschirmen das Wetter und die Spiele genießen. Während die älteren Gäste es sich bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken gut gehen ließen, gab es vor allem für die Kinder eine ganze Menge zu erleben. Da konnte man die Vögel der Falknerei Marco Wahl hautnah erleben, die vom B-Jugendspieler Paul Milosevic vorgeführt wurden. Die E- und F-Jugend traten in spannenden Turnieren an, die von den erwachsenen Schlachtenbummlern begeistert verfolgt wurden. Auch ein Möhrchenweitwurf-Turnier sorgte für beste Unterhaltung: Gummimöhrchen mussten in Ringe geworfen werden. Für jeden Treffer gab es ein Überraschungsei. Das Elfmeterschießen gegen den Torwart der Ersten, Kevin Groß, lockte auch viele Erwachsene – wobei die Kinder eindeutig die meisten Treffer erzielten und dafür mit Ostersüßigkeiten belohnt wurden. Der Osterhase ließ sich allerdings nur einmal sehen – ihm war einfach zu heiß. So verteilten die Helferinnen und Helfer der SG-Jugend die süßen Leckereien stellvertretend für Meister Lampe an die Kinder.

Am Ende der Veranstaltung waren alle mehr als zufrieden. Die Eltern, Trainer und Helfer der SG-Jugend freuten sich über die positive Resonanz und die Besucher freuen sich schon auf das nächste Fest.