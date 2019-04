Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

TORNEY – Einladung der SPD zum Kennenlernen – Der SPD Ortsverein Niederbieber-Segendorf lädt zum gegenseitigen Kennenlernen ein. Das Treffen findet am Freitag, 26. April 2019, ab 17:00 Uhr in der Altentagesstätte Torney, Torneystraße 64a in Torney statt. Es freuen sich die Kandidaten für den Ortsbeirat, Frank Freymann, Dietmar Littek, Waldemar Egly und Volker Claaßen, sowie die Ortvorsteher Kandidatin Petra Grabis mit vielen Torneyer Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch zu kommen. Ebenso stehen auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadt- und Ortsbeiratswahlen aus dem Ortsverein zur Verfügung. Für Essen und Trinken ist vorgesorgt.