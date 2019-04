Veröffentlicht am 23. April 2019 von wwa

WALDBREITBACH – Verkehrsunfall auf der K 90 – Zwei Motorradfahrer beteiligt – Am Ostermontag, 22. April, stürzte ein 51jähriger Motorradfahrer im Verlauf einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 90 zwischen Wüscheid und Waldbreitbach infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Fahrbahn und rutschte in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden PKW. Ein weiterer Motorradfahrer der Kolonne musste den Beteiligten ausweichen und kam dabei ebenfalls zu Fall. Glücklicherweise erlitten die beiden Motorradfahrer nur leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand, so die Polizei, zum Teil erheblicher Sachschaden mit circa 10.000 Euro. Quelle: Polizei