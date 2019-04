Veröffentlicht am 22. April 2019 von wwa

WISSEN – Zum Wahlkampfauftakt präsentierte sich der Wissener SPD Ortsverein vor einem heimischen Supermarkt. Vorsitzender Danilo Schmidt und mehrere andere Kandidaten für den Stadt- und Verbandsgemeinderat verteilten rund 200 Ostereier an die Kunden, was durchweg sehr gut ankam. Auch das soeben erschienene Infoblatt der Sozialdemokraten stieß auf großen Zuspruch. Darin tritt man unter anderem dafür ein, dass eine ausgewogene medizinische Versorgung für Jedermann möglich sein muss.

„Dies ist nicht verhandelbar“, betonte Schmidt im Gespräch mit den Supermarktkunden. Auch die Themen altersgerechtes Wohnen, Wiederbelebung der Innenstadt mit Umbau der Rathausstraße oder das Fördern von sanftem Tourismus hat man sich auf die Fahne geschrieben.

Kritik wird laut an der hohen Aufwandsentschädigung für den Stadtbürgermeister. Am wichtigsten sei jedoch, dass alle Wahlberechtigten am 26. Mai ihre Stimme abgeben und dies sowohl bei der Kommunal- als auch Europawahl, machte Danilo Schmidt wiederholt deutlich.