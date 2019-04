Veröffentlicht am 22. April 2019 von wwa

KATZWINKEL – SPD Ortsverein Katzwinkel verteilt Ostereier – Seit 25 Jahren verteilt der SPD Ortsverein Katzwinkel jeweils in der Früh am Karsamstag Ostereier vor einer örtlichen Bäckerei. Man ist also gut bekannt bei vielen Kunden, die das Präsent als kleine Aufmerksamkeit gerne annehmen. Mit von der Partie war diesmal neben dem Ortsvereinsvorsitzenden Reinhold Bröhl und einigen Vorstandsmitgliedern auch Kreisvorsitzender Andreas Hundhausen, der als Landratskandidat antritt. Bröhl freute sich über die Unterstützung für die Kommunalwahl am 26. Mai und sagte seinerseits zu, Hundhausen in jeder Weise zu fördern. Weiterhin rief er die Bürger zur Teilnahme sowohl an der Kommunal- als auch Europawahl auf.

Zu dem kleinen Jubiläum in Sachen Eierverschenken am Karsamstag hatten die Katzwinkeler Sozialdemokraten ordentlich beim Osterhasen eingekauft. „Unter die Leute gebracht haben wir fast 400 Eier in allen Farben“, konnte der Vorsitzende am später Morgen vermelden.