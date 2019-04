Veröffentlicht am 22. April 2019 von wwa

NEUWIED – 18jähriger Motorradfahrer schwer verletzt – Zu einem Motorradunfall kam es am Freitag, 19. April, auf der Rasselsteiner Straße in Neuwied. Im Zuge eines Abbiegevorgangs stoppte ein 54jähriger Mann seinen Pkw, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Dies erkannte ein nachfolgender 18jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Auch aufgrund fehlender Schutzbekleidung verletzte sich der Motorradfahrer schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, so die Polizei. Quelle: Polizei