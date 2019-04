Veröffentlicht am 22. April 2019 von wwa

ENGERS – Diskussion mit der Polizei führte in die JVA – Am Donnerstagnachmittag, 18. April, wurde durch Beamten der PI Neuwied eine Durchsuchung in Engers durchgeführt. Im Zuge dessen zeigte sich ein 44jähriger Mann aus Engers, der an einer anderen Anschrift als der durchsuchten wohnt, mit der Maßnahme nicht einverstanden. Nach einigen Diskussionen wollte er sich mit einem Taxi nach Hause begeben. Die Überprüfung des Mannes ergab jedoch einen vorliegenden Haftbefehl, sodass die Fahrt nicht mit dem Taxi nach Hause, sondern mit der Polizei in die JVA ging. Quelle: Polizei