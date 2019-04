Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

HAMM/Sieg – Selbstbedienungsstaubsauger in Hamm aufgebrochen – In der Zeit von Ostersamstag auf Ostersonntag, 20.auf 21. April, hebelten bislang unbekannte Täter zwei Selbstbedienungsstaubsauger auf einem Tankstellengelände in der Lindenallee in Hamm/Sieg auf. Der Tatzeitraum konnte von der Polizei auf die Zeit von Samstag, 20. April, von 21:00 Uhr bis zum Sonntag, 21. April, bis 09:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion in Altenkirchen zu wenden. Quelle: Polizei