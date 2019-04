Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Unfallflucht auf Penny-Parkplatz – 1.000 Euro Schaden – Am Samstagvormittag, 20. April, in der Zeit von 08:55 bis 10:05 Uhr wurde ein VW-Golf, Kombi auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes Penny in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach im Bereich der Fahrertür beschädigt. Vermutlich stieß beim Ein- oder Ausparken ein anderes Fahrzeug gegen den geparkten VW und verursachte Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Betzdorf hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall unter Telefon: 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei