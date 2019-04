Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

DERMBACH – Außenspiegel abgefahren und Unfallort verlassen – Am Samstagabend, 20. April, gegen 21:33 Uhr befuhr ein silberfarbener SUV die Rolandstraße in Herdorf-Dermbach in Richtung Offhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW-Polo stieß er gegen den linken Außenspiegel und beschädigte ihn. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Offhausen fort. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon: 02741-926-0 oder per Emmail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.