SECK – Trunkenheitsfahrt am Secker Weiher – Am Ostersonntagmorgen, 21. April, gegen 02:45 Uhr, befand sich eine Streife aufgrund einer gemeldeten Ruhestörung im Bereich des Campingplatzes am Secker Weiher. An der Grillhütte Seck wurde dabei ein Fahrzeug kontrolliert, dessen Fahrer deutlich alkoholisiert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem 24jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Westerburg eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde, wahrscheinlich für längere Zeit, so die Polizei, einbehalten. Quelle: Polizei