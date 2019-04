RENNEROD – Trunkenheitsfahrt durch Rennerod – Frohe Ostern

Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

RENNEROD – Trunkenheitsfahrt durch Rennerod – Am Ostersonntag, 21. April, gegen 04:35 Uhr, wurden in der Gewerbestraße in Rennerod die Insassen zweier Personenkraftwagen kontrolliert, die zuvor in der Hauptstraße durch aggressives Fahrverhalten aufgefallen waren. Einer der Fahrer, ein 22jähriger aus einer nahen hessischen Gemeinde, leugnete die Fahrt, obwohl er zweifelsfrei wiedererkannt worden war. Da bei ihm Alkoholgeruch und deutliche Ausfallerscheinungen erkennbar waren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er muss, so die Polizei, mit einem längeren Fahrverbot rechnen. Quelle: Polizei