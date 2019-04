Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in Altenkirchen – Quadfahrer schwer verletzt – Ein 50jähriger Mann befuhr am Samstag, 20. April, gegen 11:15 Uhr mit seinem PKW die Koblenzer Straße in Altenkirchen, Ortsausgangs in Fahrtrichtung Almersbach. Mutmaßlich bremste er aufgrund eines die Fahrbahn querenden Kleintieres sein Fahrzeug so stark ab, dass der nachfolgende 38jährige Fahrer eines Quads auffuhr und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 1.500 Euro geschätzt. Quelle: Polizei