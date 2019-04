Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

BETZDORF – Glasscheibe an Buswartehäuschen eingeschlagen – Bereits am Samstag, 13. April, kam es in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Buswartehäuschen in Betzdorf, Kölner Straße in Höhe Hausnummer 11. Durch bislang unbekannte Täter wurde eine Scheibe der gläsernen Rückwand eingeschlagen. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefon: 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei