Veröffentlicht am 21. April 2019 von wwa

BETZDORF – Unter Drogen- und Alkoholeinfluss, aber dafür ohne Führerschein unterwegs – Am Samstagabend, 20. April, gegen 23:10 Uhr führten Beamte der Polizei Betzdorf eine Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Betzdorf durch. Hierbei fiel ein 32jähriger Fahrer eines Opel auf. Er stand unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille, zudem gab er an, unter Cannabis- und Amphetamineinfluss zu stehen. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, der wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei