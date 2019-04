Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

FREUSBURG – Kreisjugendfeuerwehr vereint Jugendorganisationen durch Seminar Wochenende – Bereits zum dritten Mal lud der Vorstand der Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen zum gemeinsamen Ausbildungswochenende für deren Jugendwarte und Betreuern der 18 Jugendfeuerwehren ein. Austragungsort war die Burg Freusburg in Kirchen/Sieg, wo im Jahre 2013 auch das erste Ausbildungswochenende stattfand.

Neben den eigenen Betreuungskräften freuten sich die Verantwortlichen um Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain und die beiden Stellvertreter Achim Schlosser und Daniel Richter das auch die Betreuer von Jugend-Rot-Kreuz und der THW Jugend an dem Seminarwochenende teilnahmen.

Neben der Weiterbildung, die auch dieses Jahr im Vordergrund stand, diente das Wochenende auch dazu, das sich die Teilnehmer, die alle ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig sind, untereinander kennenzulernen und in geselliger Runde Erfahrungen austauschen zu können. Dies wurde noch verstärkt, da in diesem Jahr mehrere Jugendorganisationen teilnahmen und voneinander profitieren konnten. Angelehnt war das Seminarwochenende an das derzeit von der Landesjugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz laufende Projekt „Zusammenhalt durch Teilnahme“.

Das Wochenende, das alle zwei Jahre auf Wunsch der Jugendwarte und Betreuer stattfindet, wurde über den Förderverein der Jugendfeuerwehren im Kreis Altenkirchen finanziert. Die Veranstaltung als solche, ist eine der umfangreichsten und kostenintensivsten Fördermaßnahmen und soll nach Meinung des Vorstandes auch weiterhin als Aus- und Fortbildungsmaßnahme allen Jugendwarten vor Ort angeboten werden.

Angeboten wurden den insgesamt 25 Teilnehmer zwei Workshops/Seminare. Um effektiv arbeiten zu können und auf die Belange eines jeden einzelnen Teilnehmers eingehen zu können, wurden die Teilnehmergruppe zweigeteilt. Im ersten Seminar ging es um das Thema „Jugendliche halten, motivieren und gewinnen“. Das zweite Seminar mit dem Titel „Erlebnispädagogik“ war als praktisches Seminar mit vielen Anwendungsbeispielen für Übungseinheiten und Schulungsabende ausgelegt. Die Themen selbst wurden in Absprache und auf Wunsch der Jugendwarte ausgewählt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung lag im Erfahrungsaustausch der Jugendfeuerwehrwarte untereinander. Dies gelang durch eine kurze Wanderung und einer Abendveranstaltung in Hachenburg. Anschließend kehrte man zum gemütlichen Grillabend ins Feuerwehrgerätehaus Freusburg ein.

Am nächsten Morgen stand der Erfahrungsaustausch mit den Jugendbetreuern des THW in Scheuerfeld auf dem Programm. Dieser startet mit einer Besichtigung von Unterkunft, Fahrzeugen und endete in einer Diskussionsrunde. Gegen Sonntagmittag machen sich dann alle Teilnehmer mit vielen neuen Eindrücken und reichlich neuen Erkenntnisses auf die Heimreise.

Nach den beiden gemeinsamen Tagen waren sich alle einig, dass das Seminarwochenende sehr erfolgreich war und man durch die gemeinsamen Gespräche und den Erfahrungsaustauschen einige neue Erkenntnisse im Umgang mit den Jugendlichen gesammelt hatte.

Zufrieden waren die Veranstalter, Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Hain und dessen beiden Stellvertreter Achim Schlosser (Herdorf) und Daniel Richter (Niederfischbach) vor allem damit, dass man mit dem Ausbildungswochenende nicht nur die Betreuer der Jugendfeuerwehren sondern auch des Jugend-Rot-Kreuz und der THW Jugend zusammengebracht hatte. Man war sich mit den Teilnehmern einig, dass man auch in zwei Jahren ein Seminar-Wochenende anbieten möchte.