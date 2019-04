Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

RLP – Jagdwilderei – Mehrere Rehe durch Hund gerissen – Ein Appell der Polizei an alle Hundebesitzer: Das Rehwild in heimischen Flur und Wald ist zur Zeit trächtig, jetzt und in der kommenden Setzzeit sind die Tiere daher besonders schutzbedürftig. Hundehalter sollen bitte dafür Sorge tragen, dass es nicht durch ihre Hunde gestört oder gar gejagt wird.

Aktuell: Der Polizei Brodenbach wurde bekannt, dass in den letzten beiden Wochen mehrere Rehe im Revier Löf durch einen Hund gerissen wurden. Es wird wegen des Verdachts der Jagdwilderei ermittelt. Beim letzten Fall am Karfreitag, dem 19. April dürfte der Hund stark blutverschmutzt gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605 98021510. Quelle: Polizei