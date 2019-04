Veröffentlicht am 20. April 2019 von wwa

HACHENBURG – Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 292 – Am Samstagnachmittag, 20. April, 2019 gegen 15:30 Uhr kam es auf der Landstraße 292 zwischen Hachenburg und Steinebach a.d. Wied zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein in Richtung Steinebach fahrender, 46jähriger Fahrradfahrer, von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw einer 28jährigen, von hinten erfasst und tödlich verletzt. Die genauen Umstände, so die Polizei, sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei